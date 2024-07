"Lautaro vive la partita anche se inizia in panchina e quando entra sa già come colpire. Dietro la sua crescita c’è il lavoro svolto con Simone Inzaghi, che ha allargato le sue conoscenze tattiche mettendolo nella condizione di esprimere tutto il potenziale. In passato capitava che nel corso della stagione Lautaro si prendesse qualche pausa, pure lunga. E la squadra ne risentiva. Adesso non succede più. Può avere qualche legittimo momento di calo fisico, ma riesce sempre a trovare il modo di rendersi utile anche quando non è brillante. Ormai Lautaro è sicuramente tra i più forti attaccanti del mondo. E i due grandi tornei internazionali dell’estate 2024 lo lanciano addirittura come potenziale numero uno. La consacrazione in Coppa America è particolarmente significativa perché l’unico dubbio sul suo status di fuoriclasse nasceva dal bilancio in Champions League, ossia la competizione in cui i gol non solo si contano, ma si pesano perché valgono soprattutto quelli che spostano l’equilibrio nelle sfide decisive. In Champions Lautaro ha segnato 12 gol in 44 partite, uno ogni 258 minuti. Ed è qui che ci sono ancora margini di miglioramento. Per candidarsi in moto autorevole anche per il podio del Pallone d’oro, Martinez deve fare quest’ultimo step".