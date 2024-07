Hugo Reñones, ex allenatore di Lautaro nel torneo Under 17 de La Liga del Sur, in quel di Bahia Blanca, ne ha parlato così: "Lui è un crack, lo è sempre stato, ha lottato tanto per arrivare a tutto questo. E’ un giocatore ed un ragazzo fantastico. In tutti questi anni non ha mollato un centimetro andando a conquistare tutto ciò che sognava”.