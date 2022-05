Inter, Lautaro si esalta contro il Cagliari. Nel mirino c’è un altro traguardo

L'attaccante argentino ha già segnato 6 gol ai sardi, sua vittima preferita, a cui ha segnato anche la sua prima rete in Serie A

Lautaro Martínez (19 reti) può diventare il sesto giocatore nella storia dell’Inter capace di mettere a segno 20 gol in una singola stagione di Serie A prima di compiere 25 anni. La prima rete dell'attaccante argentino in Serie A è stata proprio contro il Cagliari il 29 settembre 2018; il numero 10 dell’Inter ha segnato sei gol in sette sfide contro i sardi nel massimo campionato italiano, almeno due marcature in più rispetto a qualsiasi altra avversaria nella competizione.