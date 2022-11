Argentina KO, Lautaro: “Riposiamo e pensiamo alle prossime. Ho fiducia nel gruppo”

La prima sorpresa del Mondiale è già arrivata perché l'Argentina è stata sconfitta, in rimonta, dall'Arabia Saudita

La prima sorpresa del Mondiale è già arrivata perché l'Argentina è stata sconfitta, in rimonta, dall'Arabia Saudita. Lautaro Martinez, a cui sono stati annullati due gol per fuorigioco, ha commentato così su Instagram il risultato deludente:

"Il risultato che non avremmo mai voluto. Dobbiamo riposare e pensare al futuro. Positivo. Ho fiducia in questo gruppo e in questa squadra"