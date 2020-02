Lautaro, finito il castigo: il Toro torna nell’arena. Rodaggio importante verso la Lazio

Stasera torna in campo finalmente Lautaro Martinez. L’argentino, fermato per due turni dopo la gara col Cagliari, sarà regolarmente in attacco: “Finito il castigo – si legge su TuttoSport -, il Toro può tornare nell’arena. Questa sera, nell’andata della semifinale di Coppa Italia con il Napoli, il più atteso a San Siro sarà Lautaro Martinez , il protagonista negativo delle ultime due settimane nerazzurre dopo essere stato la scoperta più piacevole della parte precedente della stagione. Il numero 10 argentino ha cambiato umore a causa dell’espulsione per proteste rimediata nel finale della partita di campionato con il Cagliari (dopo aver firmato il vantaggio dell’Inter, poi vanificato dal pareggio di Nainggolan )”.