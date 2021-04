Lautaro a caccia del primo titolo. Il Toro vuole mettere la firma scudetto

L'attaccante dell'Inter vuole essere ancora decisivo, dopo il gol al Torino, per conquistare da protagonista il primo trofeo

Dopo venti giorni l'Inter scende in campo questa sera a Bologna per cercare la nona vittoria consecutiva e tenere a distanza le inseguitrici. Conte si affida ancora una volta alla coppia Lukaku-Lautaro. L'argentino ha lavorato sodo ad Appiano non essendo andato in Nazionale e vuole mettere la firma con un altro gol scudetto.

"I 3 punti conquistati in casa del Torino sono stati molto importanti, dando ulteriore consistenza al primato nerazzurro. Ma occorre confermarsi, far capire alle rivali che nulla è cambiato. E il modo migliore è proprio fare un altro colpaccio, in casa del Bologna. Dopo qualche errore di troppo, peraltro, Lautaro si sta abituando a firmare prodezze pesanti, basti pensare alla doppietta nel derby", ricorda il Corriere dello Sport.

In questo finale di stagione, che può riportare lo scudetto in casa nerazzurro, Lautaro vuole essere protagonista e aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo. "A differenza del bomber belga, peraltro, l’argentino, come Sanchez, è rimasto alla Pinetina per tutta la sosta, visto che la Conmebol ha annullato le gare di qualificazione al Mondiale per questa finestra. Significa che da 20 giorni non affronta una gara ufficiale. E allora, nel suo caso, un'eventuale incognita potrebbe calarsi immediatamente nel clima agonistico. Ma a quello ci ha pensato Conte, che, durante la sosta, ha comunque provveduto a tenere alta la tensione del gruppo. Del resto c’è uno scudetto da vincere. E per il “Toro” si tratterebbe del primo titolo in carriera: un obiettivo da “incornare” al più presto, con l’auspicio che sia solo il primo di una lunga serie", aggiunge il quotidiano.