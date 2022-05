Lautaro a Inter TV: “Ora serve essere fratelli in campo, non c’è più tempo: vincere e basta”

Le parole dell'attaccante argentino ai microfoni di Inter TV

Lautaro Martinez, protagonista in campo contro l'Udinese, ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Contento per i gol di testa? Sono contento per questo e perché siamo riusciti a vincere una partita complicata e difficile, fisica. Siamo stati all'altezza e siamo contenti per questo. Trofei in palio? Stiamo bene, sappiamo che abbiamo perso punti importanti e che dobbiamo rincorrere. Vincere e poi il trofeo di Coppa Italia. Dobbiamo recuperare e preparare la prossima partita. Udinese? Loro sono una squadra fisica, che gioca a uomo e di ripartenze. L'avevamo preparata. Soffriamo ancora una volta negli ultimi minuti ma siamo riusciti a vincere. Prepariamo la prossima partita che sarà ancora più difficile perché finisce il campionato e dobbiamo vincere. Cosa serve ora? Essere più gruppo e più squadra, in questo momento serve essere fratelli dentro al campo. Non c'è più più tempo e non ci sono più punti da perdere. Sappiamo quello che dobbiamo fare e quello che dobbiamo fare è vincere. E basta".