Lautaro, un numero dimostra che ha fatto bene oltre le aspettative

In Spagna si parla di Lautaro Martinez come del prossimo attaccante del Barcellona. Sono stati analizzate le sue caratteristiche tecniche, quelle psicologiche e sono stati presi in considerazione i suoi numeri. Lo ha fatto anche il sito sportivo goal.com che mette in evidenza un dato in particolare che arriva da Opta.

La nota agenzia di statistiche ha spiegato che dovrebbero essere 14 i gol previsti in questa stagione da Lautaro. Cosa sono i gol previsti? Si stima il numero di volte in cui il giocatore dovrebbe segnare considerando le sue caratteristiche tecniche. Il giocatore ha realizzato 16 gol in 31 partite e quindi andato oltre le aspettative. Anche per questo – spiega lo stesso sito – il Barça ha messo gli occhi su di lui.

“Questo numero lo rende più efficace di quanto non abbia fatto Suarez. E lo mette a confronto con altri attaccanti. Ha cinque gol in più rispetto a Firmino, due gol in meno rispetto a Gabriel Jesus e tre in meno rispetto a Benzema. I suoi numeri lo mettono vicino a tanti big”, spiega lo stesso articolo.

(Fonte: goal.com/es)