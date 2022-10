Lautaro, all’Inter servono i tuoi gol. Inzaghi non si preoccupa: il tecnico ha una convinzione

"Come detto, il cuore di Lautaro non sta mancando. L’ultima volta che Lautaro non aveva segnato per molte gare è stato fra il 12 gennaio e 4 marzo, ovvero fra la Supercoppa italiana contro la Juventus (gol del momentaneo 1-1 su rigore) e la Salernitana in campionato (tripletta). In mezzo, dieci partite senza gol. E altre sette partite senza squilli le aveva vissute fra metà ottobre e metà novembre 2021. Nonostante questi lunghi momenti di astinenza, Lautaro la scorsa stagione ha stabilito comunque il suo record di gol in una singola annata, ben 25 gol, a conferma di una crescita costante da quando è arrivato in Italia. Per questo in casa nerazzurra non ci sono dubbi sulle sue prestazioni: tutti, a partire da Inzaghi, sono convinti che il gol presto tornerà e come accaduto in passato, da quel momento il “Toro” non si fermerà più", aggiunge il quotidiano.