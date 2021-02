CorSport su Lautaro: “Sbaglia troppi gol, alcuni pure clamorosi. Ma il vero problema è che…”

L'Inter crea tantissimo ma concretizza molto meno di quanto meriti: il CorSport 'punta il dito' anche su Lautaro

Nonostante l'attacco dell'Inter sia il migliore del campionato italiano a livello di numeri, la percentuale realizzativa dei nerazzurri, in proporzione alle occasioni prodotte, non è esaltante. Tanti fattori concorrono a questo risultato e, tra questi, il Corriere dello Sport, evidenzia il momento non brillantissimo di Lautaro Martinez , protagonista di un grave errore sotto porta contro la Juve in Coppa Italia che avrebbe cambiato il corso del match e forse anche della qualificazione.

"Nulla di inedito: le reti sbagliate, infatti, sono state un leit motiv nerazzurro in questa stagione, nonostante il miglior attacco del campionato. Ci sono caduti più o meno tutti. Ma gli errori del “Toro” sono stati tra i più pesanti. Basti pensare che uno dei più clamorosi risale alla prima trasferta di Champions, in casa dello Shakthar Dontesk", spiega il CorSport che prova a trovare anche delle giustificazioni in merito: "Poca freddezza, mancanza di lucidità, oppure approssimazione o precipitazione: queste le possibili cause di una luce che improvvisamente si spegne davanti alla porta avversaria. Il vero problema è che al “Toro” succede un po’ troppo spesso". Ciò non toglie che Lautaro sia determinante e produttivo in termini di gioco per la squadra ma gli errori, alcuni gravi, impediscono a lui e alla squadra di raccogliere quanto si meriti. Per questo, la Lazio, già colpita all'andata, può essere la svolta.