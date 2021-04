Calcio, musica, tempo libero: Lautaro e Hakimi, feeling dentro e fuori dal campo

L'attaccante argentino e l'esterno marocchino hanno subito trovato una grande intesa che va al di là del calcio

Fabio Alampi

Un'intesa immediata, un feeling nato negli spogliatoi di Appiano Gentile e proseguito al di fuori del campo, tra passioni e interessi comuni: la grande amicizia tra Lautaro Martinez e Achraf Hakimi ha portato benefici anche a tutta l'Inter. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Achraf Hakimi si è infilato dentro l'Inter nell'unico modo per lui possibile, con il piede spinto sull'acceleratore. Questi strani nove mesi sono volati via per tutti, a maggior ragione per chi fa della velocità la propria ragione d’essere. Ma se l'adattamento dell'esterno marocchino al nuovo mondo è stato così dolce, molto si deve al suo nuovo amicone. Lautaro Martinez non è solo il compagno con cui ballare la trap dopo un golletto, ma è una specie di Caronte: ha traghettato il nuovo amico nell'interismo".

Fra calcio e musica

"La loro vicinanza è cresciuta mese dopo mese. Amanti degli animali e della cumbia colombiana, abitano nello stesso quartiere. E spesso, in trasferta, li si trova seduti vicini sul treno o sul bus, magari con una canzone negli auricolari. L'intesa in campo, invece, ha preso forma in una serie di curiose esultanze, lieta abitudine di stagione. L'ultima dopo il 2-0 contro il Sassuolo era un omaggio a uno dei cantanti preferiti di entrambi: Lauti e Haki hanno riprodotto un passo di una famosa danza di Anuel AA, superstar della latin trap".

Tempo libero e famiglie

"A volte il duo in campo, assieme a Lukaku, ha mimato uno sparo in stile Call Of Duty, il videogioco con cui passano ore a giocare a distanza. Nel ritorno contro il Toro, dopo il gol da tre punti, Martinez si è seduto sul campo con Hakimi e un altro amicone, Alexis: hanno improvvisato un immaginario mate, strano brindisi per lo scudetto. Lautaro in partita diventa una cosa sola con Lukaku: raramente due attaccanti avevano trovato una simile fusione mistica. Fuori, però la sintonia maggiore è proprio con Hakimi anche se, a dirla tutta, l'amicizia si allarga pure al duo cileno, Alexis e Vidal: sono una "banda" latina dentro alla banda Conte. A unirli la lingua spagnola perché Achraf, nato a Madrid, maneggia il castigliano molto meglio dell'arabo. Lautaro per Hakimi è stato, però, anche maestro di italiano, al punto che l'esterno capisce ogni acuto tra le urla di Conte e comunica perfettamente alla Pinetina. Il legame si è poi allargato alle famiglie: negli ultimi mesi di gravidanza Agustina Gandolfo, lady Lautaro, ha trovato una sponda nella moglie di Achraf, la bravissima attrice spagnola Hiba Abouk, che aveva avuto un bambino giusto un anno prima. A volte passano i pomeriggi a improvvisare delle torte in casa e poi per cena si ordina sempre dallo stesso ristorante argentino".