Inter-Bologna, Lautaro a riposo? Inzaghi pensa all’Atalanta, ma deciderà stamattina

L'attaccante dell'Inter potrebbe rimanere inizialmente in panchina contro il Bologna in vista dell'ultima gara di Bergamo

Mancano due gare prima della sosta per i Mondiali. L'Inter affronterà questa sera il Bologna e domenica l'Atalanta. Inzaghi sta riflettendo se schierare la solita coppia Lautaro-Dzeko o lasciare a riposo l'argentino.

"Nelle ultime quattro uscite l'argentino è tornato a litigare con la porta avversaria. Buone comunque le prestazioni con Viktoria Plzen e Sampdoria, meno con Bayern e Juventus dove ha fallito delle ghiotte occasioni per segnare. Ieri Inzaghi ha mischiato le carte nella rifinitura, alternando i tre attaccanti a disposizione. E' difficile pensare che il tecnico rinunci al "Toro", ma la gara di domenica con l'Atalanta è un bivio che l'Inter, dopo i moniti di Marotta sul rendimento in trasferta, non potrà fallire. Motivo che potrebbe anche spingere Inzaghi a partire contro il Bologna con il tandem formato da Dzeko e Correa . La decisione verrà però presa stamani", riporta Tuttosport.