Gds – Lautaro, per meno di questa cifra l’Inter non risponderà nemmeno al telefono

Il Toro è nel mirino dell'Atletico, ma la richiesta dell'Inter è al momento un ostacolo insormontabile per i Colchoneros

"Con l’Inter a gennaio era stata trovata un’intesa per il rinnovo fino al 2024, con ingaggio raddoppiato. Il cambio di agente ha rallentato le operazioni ma non compromesso il buon esito dell’affare. Resta da capire se Lautaro sarà convinto al 100 per cento del progetto nerazzurro o se vorrà valutare altre piste. Nel caso, nessuno sconto. Per meno di 80-90 milioni l’Inter non risponderà neanche al telefono".