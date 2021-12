Inter-Cagliari, rigore sbagliato: coro per Lautaro e lui chiede scusa. Il gol dell’1-0…

Il giocatore argentino ha segnato il gol dell'1-0 contro i rossoblù ma si è fatto parare il rigore che si era guadagnato Dumfries

Il rigore lo ha sbagliato (come nel derby) e ha chiesto scusa pure stavolta con un gesto verso la Nord. La Curva aveva appena cantato un coro per lui e Lautaro Martinez si è scusato con un gesto fatto con entrambi le mani verso i tifosi dell'Inter.

Ma quando Calhanoglu gli ha messo un invitante cross sulla testa, l'argentino ha segnato al Cagliari il gol dell'1-0, senza se e senza ma. E quel gol, stando ai dati della nota agenzia di statistiche Opta, è il quarto consecutivo in campionato. Glu succede per la prima volta, da quando è arrivato in Serie A, di trovare questa costanza.