Lautaro: “Siamo uniti, siamo una squadra. Lottiamo tutti insieme per portare l’Inter in alto”

L'Inter stravince il derby con il Milan con la doppietta di Lautaro e il gol di Lukaku. A Dazn ha parlato uno dei protagonisti dei nerazzurri

"Siamo uniti, siamo una squadra che lavora ogni giorno per portare l'Inter il più in alto possibile. Siamo molto contenti. Tutti insieme lottiamo, corriamo, abbiamo sofferto tanto quest'anno, siamo contenti di essere lì davanti a tutti. Lukaku può migliorare tanto, è giovane, lavora e si mette a disposizione dei compagni. È una grande persona, contenti di averlo con noi. Handanovic è sempre pronto, quando abbiamo bisogno si fa trovare. Grande partita, siamo contenti per i tre punti".