Inter-Lautaro Martinez, per il rinnovo si parla di una prima tempistica

In estate i suoi agenti sono stati negli uffici dell’Inter. Loro hanno dichiarato di essere arrivati in Italia per fare un saluto ai dirigenti nerazzurri. Ma poteva essere, dopo svariati no all’idea Barcellona poi mai decollata, un primo approccio al rinnovo di Lautaro Martinez.

L’argentino prolungherà il contratto con i nerazzurri. C’è ancora da capire se verrà tolta oppure no la clausola sul contratto del giocatore, ma secondo il Corriere dello Sport servirà ancora qualche tempo. Il giornale sportivo dà come prima tempistica: “Il suo rinnovo dovrebbe arrivare ad una fumata bianca entro dicembre”, si legge.

(Fonte: Corriere dello Sport)