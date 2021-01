«Penso solo a lavorare, lavorare, lavorare per vincere qualcosa con l’Inter». Domani su Sportweek l’intervista a Lautaro Martinez che ha posato insieme alla sua Agustina (in attesa della loro piccola Nina). Si è descritto nel racconto fatto al settimanale de La Gazzetta dello Sport e ha parlato della sua testa dura, ma sulle spalle: «Perché quello che fai fuori, poi te lo porti in campo».

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)