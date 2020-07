Sky – Lautaro, l’Inter vuole restituirgli tranquillità. Il Barça tornerà alla carica, ma…

A Skysport hanno chiesto ad Andrea Paventi, inviato a seguito dell’Inter, qual è la situazione di Lautaro Martinez e Sanchez. E lui ha risposto così: «Sono situazioni diverse. Oggi scade la clausola rescissoria per il giocatore argentino, quindi il Barcellona o altri club che volessero acquistarlo dovrebbero approcciarsi con l’Inter facendo altri ragionamenti. Per il cileno, siamo fermi al fatto che è dell’Inter fino al 6 agosto. Al momento non ci sono novità su di lui che può essere un’ottima alternativa, ma c’è ancora da capire come affrontare il discorso con il Manchester United. Sull’argentino invece, ci sono grosse possibilità che resti a Milano e c’è tutto l’interesse da parte del club di restituirgli continuità».

Il presidente del Barcellona ha spiegato di non essere preoccupato della scadenza della clausola rescissoria di Lautaro. A questo punto i nerazzurri non sono più vincolati ad un prezzo e possono chiedere quanto vogliono per il giocatore. Oltre i 90 mln l’offerta dei blaugrana non è andata, ma il Barça non ha intenzione di mollare il colpo e potrà tornare alla carica con delle contropartite da inserire nel pacchetto. Punto centrale è la volontà del giocatore, ma sarebbe lui a dover chiedere la cessione, altrimenti il club nerazzurro lo tratterrà molto volentieri.

(Fonte: SS24)