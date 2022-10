Lautaro, interrotto un digiuno lungo 8 partite. E in Champions League…

L'attaccante argentino, che non segnava dal 30 agosto, è andato in rete nel secondo tempo della sfida contro il Barcellona

Il digiuno di Lutaro Martinez si è finalmente interrotto: l'attaccante dell'Inter, a secco da 8 partite fra campionato e Champions League (ultime rete il 30 agosto contro la Cremonese), è andato in gol nel secondo tempo della sfida contro il Barcellona, segnando il momentaneo 1-2. Per l'argentino si tratta dell'ottavo centro nella massima competizione europea in 28 presenze: l'ultima gioia risaliva all'8 marzo, nel match del ritorno degli ottavi di finale dello scorso anno contro il Liverpool.