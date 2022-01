Inter-Juve, Lautaro segna su rigore: è il terzo ai bianconeri. Il jolly è il Meazza

La partita si era fatta in salita per i nerazzurri con il gol di Mckennie: il gol dell'argentino ha pareggiato il conto

Lautaro Martinez , su rigore, ha pareggiato la partita contro la Juventus. L'Inter era andata in svantaggio nella finale della Supercoppa: un errore in difesa aveva favorito il gol di Mckennie. Ma De Sciglio ha fatto fatto su Dzeko e sul dischetto ci è andato l'argentino.

Per il giocatore argentino il jolly è il Meazza quando si tratta dei bianconeri. Perché tutti e tre i gol segnati nella sua carriera italiana alla concorrente sono arrivati allo stadio San Siro. Come spiega Opta: "Tutte le tre reti realizzate da giocatore interista contro la Juventus, tra tutte le competizioni, sono arrivate allo stadio Meazza: una in Serie A, una in Coppa Italia e oggi in Supercoppa Italiana. Scala".