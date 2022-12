Lautaro, la caviglia non preoccupa: “In casa Inter si pensa che…”

Oggi Lautaro verrà “scannerizzato” in tutto e per tutto anche per vedere qual è il suo stato di forma e capire quanto tempo occorre per tirarlo a lucido

Marco Astori

Tutti pronti ad Appiano Gentile a riaccogliere Lautaro Martinez, che rientrerà oggi dopo la conquista del Mondiale in Qatar. E il primo obiettivo dell'Inter è quello di capire le sue condizioni fisiche in vista del Napoli, come scrive Tuttosport: "L’entità del problema alla caviglia che ha tormentato l’attaccante durante il Mondiale infatti non preoccupa né Simone Inzaghi tanto meno lo staff medico nerazzurro anche se - quasi superfluo sottolinearlo - oggi Lautaro verrà “scannerizzato” in tutto e per tutto anche per vedere qual è il suo stato di forma e capire quanto tempo occorre per tirarlo a lucido dopo le fatiche qatariote.

Essendo il suo fisico molto diverso da quello di Romelu Lukaku - tanto per fare un esempio ben noto a latitudini nerazzurre - non dovrebbero esserci problemi nel riportarlo in forma in tempi brevi: in tal senso è convinzione comune all’Inter che quanto accaduto al Mondiale possa essere volano per far sì che Lautaro possa disputare una grande seconda parte di stagione da interista dopo che nella prima ha chiuso con 8 gol all’attivo (7 in Serie A e 1 in Champions)".