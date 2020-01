Ts – Lautaro e Lukaku, trenta e lode. La cifra pagata dall’Inter per il belga non era…

30 gol stagionali, coppia d’attacco più prolifica in trasferta nei principali cinque campionati europei. Sono solo alcuni numeri della coppia d’attacco dell’Inter formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. “Ognuno dei due attaccanti nerazzurri può festeggiare traguardi individuali. Grazie alla doppietta di Napoli, Lukaku diventa l’attaccante nerazzurro protagonista dell’avvio di campionato più prolifico nell’era dei tre punti per vittoria. E nessuno, con i tre punti a vittoria, aveva segnato 10 gol in trasferta in meno di 10 presenze (Cristiano Ronaldo aveva avuto bisogno di 11 partite esterne). Lautaro invece può festeggiare leggendo lo studio elaborato dal Cies di Neuchetel, secondo il quale in questo momento è il calciatore che vale di più in Serie A. Il Cies colloca a 115.7 milioni la stima del suo cartellino, quasi 5 milioni in più della sua clausola rescissoria di 111 milioni“, spiega Tuttosport. “Al secondo posto del nostro campionato, secondo la classifica del Cies, c’è proprio Lukaku con un valore di 100.2 milioni. Questo significa che la cifra pagata dall’Inter al Manchester United in estate (circa 80 milioni compresi gli eventuali costi variabili) non era così sproporzionata, come era stato fatto notare da tanti critici“.

(Tuttosport)