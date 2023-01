Lautaro: “Ci è mancata un po’ la voglia di vincere. Dobbiamo migliorare questi aspetti”

Al termine della gara pareggiata contro il Monza, Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni della Rai. L'attaccante nerazzurro sottolinea cosa è mancato all'Inter per portare a casa i tre punti, al netto del grave errore di Sacchi. "Cosa è mancato? Un po' la voglia di vincere, credo che a volte perdiamo quello e non va bene perché dobbiamo chiudere le partite prima".

"Se stiamo vincendo per un gol per non subire il pareggio, dobbiamo tenerla lì, tenere la palla sotto controllo e a volte ci manca questo. Dobbiamo migliorare su questi aspetti".