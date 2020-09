Inter, Lautaro Martinez festeggia sui social gol e vittoria: “Iniziamo”

Chi ben comincia… Forse meglio non adoperare proverbi perché nel calcio la scaramanzia la fa da padrona. Ma è un dato di fatto che l’Inter ha iniziato con una vittoria il suo percorso in questo campionato. E allora Lautaro Martinez se la spalla sui social e pubblica su Instagram il suo primo gol in stagione. Valeva il gol del pari. Poi da un suo tiro è arrivato anche un autogol della Fiorentina che è valso il momentaneo due a uno nel 4-3 finale. “Iniziamo”, ha scritto l’argentino sul suo profilo. Si riparte dall’Inter perché lì è rimasto e si riparte da un altro gol, anche questo speciale per la dedica alla sua famiglia. Palla sotto la maglietta per il pancione della compagna e il suo primo figlio in arrivo. Attesa per lui e chissà magari per il primo titolo con l’Inter. Intanto si comincia dai tre punti.