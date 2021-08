Inter, Inzaghi può sorridere: Lautaro Martinez ha superato il problema fisico

Buone notizie per l'allenatore nerazzurro dal Toro: il guaio muscolare della scorsa settimana è alle spalle

“Dopo il 4-0 al Genoa, allenamento defaticante ieri mattina per il gruppo nerazzurro. A differenza di chi non ha giocato, che, invece, ha disputato una partita con una selezione delle formazioni Under 17 e 18. Al rompete le righe, Lautaro ha dato appuntamento a tutti in un locale nei pressi del Cimitero Monumentale per celebrare il suo 24° compleanno. C’è chi si è mosso direttamente per il pranzo e chi è arrivato dopo. In ogni caso, approfittando della piscina a disposizione, i festeggiamenti sono andati avanti a lungo. Con un Barella particolarmente scatenato. Per oggi, l’appuntamento alla Pinetina è fissato al mattino. A proposito del “Toro”, è da considerare recuperato dal piccolo acciacco muscolare”, si legge.