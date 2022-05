Lautaro, numeri lo incoronano a uomo simbolo dell’Inter. “Una sua cessione estiva…”

La consacrazione di Lautaro Martinez. Dopo un periodo di difficoltà, non si è più fermato da marzo e sta trascinando l'Inter

La consacrazione di Lautaro Martinez. Dopo un periodo di difficoltà, non si è più fermato da marzo. E sta trascinando l’Inter in questo finale di stagione dalle mille emozioni. Come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, “Martinez è arrivato al 21° gol in campionato, il 25° in stagione. Da marzo in poi nessuno in Serie A ha segnato quanto lui, 10 reti. Cifre degne dell’incoronazione a uomo simbolo di quest’Inter. Cederlo per fare cassa gioverebbe ai conti, però il messaggio insito nella vendita sarebbe triste, avrebbe i connotati di un ridimensionamento”, sottolinea la rosea.