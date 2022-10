GdS – Inter, Lautaro Martinez col Sassuolo dovrà rompere questo sortilegio

“Se la Champions non gli porta fortuna, quest'anno più in generale l'attaccante sudamericano di Inzaghi non riesce a battere il portiere avversario dal 30 agosto quando contribuì al successo a San Siro contro la Cremonese (3-1). Da allora sono trascorse 7 partite, 4 di campionato e 3 di Champions. Troppe per uno come lui che, specialmente senza l'infortunato Lukaku, deve trascinare la squadra. Sabato a Reggio Emilia dovrà rompere il sortilegio e poi ricordarsi di quella notte al Camp Nou dove si è fatto conoscere al grande calcio europeo”, si legge.