Sky – Inter, stizza Lautaro Martinez. Ma il nervosismo era…

Lautaro Martinez non è riuscito a segnare in Champions e poi neanche con il Genoa. Conte lo ha sostituito nella gara di Marassi e lui si è mostrato molto nervoso. L’allenatore ha specificato che non c’è niente di cui preoccuparsi, che il giocatore era nervoso probabilmente per questioni di campo e che non ce l’aveva sicuramente con lui. L’argentino era nervoso probabilmente per un’altra gara a digiuno. Ma l’Inter punta molto su di lui e lo aspetta. A Skysport hanno sottolineato: “Il nervosismo era già rientrato negli spogliatoi del Meazza”.

(Fonte: SS24)