Lautaro, un gol per entrare nell’Olimpo dell’Inter: può raggiungere Meazza e Ronaldo

L'attaccante argentino ha già segnato 19 reti in campionato e affronta oggi il Cagliari, sua vittima preferita

Penultima giornata del campionato di Serie A: l'Inter affronta il Cagliari, con l'obiettivo di mantenere accesa fino all'ultimo la fiammella della speranza scudetto. Simone Inzaghi si affiderà a Lautaro Martinez, 7 gol nelle ultime 7 partite e arrivato a quota 19 in campionato, suo record personale. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, l'argentino avrà una motivazione doppia per far bene questa sera contro i sardi, sua vittima preferita: "Giuseppe Meazza, Istvan (Stefano) Nyers, Antonio Angelillo, Ronaldo e Mauro Icardi. Cinque nomi di strepitosi attaccanti dell'Inter del passato a cui presto potrebbe affiancarsi anche Lautaro Martinez. Che punta ad aggiungersi al ristretto club di bomber accomunati da un traguardo non indifferente: sono riusciti a toccare quota 20 gol in una stagione di Serie A prima di compiere 25 anni".