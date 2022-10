GdS – Lautaro Martinez esulta sui social, like di Messi: “Magari ha in testa…”

Lautaro Martinez esulta dopo il 3-3 al Camp Nou e su Instagram arriva l’apprezzamento di Lionel Messi. Già, un like dell’argentino, proprio ex Barcellona, compagno di nazionale del Toro. Ecco quanto evidenziato oggi dalla Gazzetta dello Sport: “Lautaro ha stregato tutti al Camp Nou. Pure...Messi. E sì, perché Leo ha piazzato via social un like al post con cui il Toro festeggiava la super prestazione di Barcellona. Ai tifosi catalani però l’apprezzamento di Messi non è piaciuto troppo: il Barça, sotto i colpi dell’Inter, è un passo dalla retrocessione in Europa League. Chissà, magari Messi ha ancora in testa quando sponsorizzò a lungo l’arrivo del connazionale…”, si legge.