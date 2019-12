Mistero in Spagna: Messi ha chiesto Lautaro al Barça? Ma quando mai…

I media catalani hanno sottolineato in media una volta al giorno che Messi voleva Lautaro Martinez all’Inter. Adesso però c’è chi dice che non sia proprio così come hanno raccontato. Il quotidiano El Desmarque sottolinea: “Alcuni parlato in pratica di firma fatta ma la verità è che non c’è nulla. Non sembra nemmeno che il Barça pagherà la clausola rescissoria di 111 mln sul contratto del giocatoree. Messi non ha mai chiesto che arrivi perché ritiene che la società abbia già diversi nomi in testa e non vuole che Suarez vada in panchina a causa sua. Il giocatore argentino avrebbe chiesto piuttosto acquisti in altri ruoli come l’esterno destro o un centrale di difesa”.

(Fonte: El Desmarque)