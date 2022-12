Lautaro miglior marcatore dell’Inter nel 2022. 22 gol per il Toro, ma non solo….

Lautaro Martínez è stato il miglior marcatore dell'Inter nel 2022: il Toro ha realizzato 22 gol considerando tutte le competizioni. Non solo: in questo 2022 Lautaro è stato coinvolto in 21 reti in Serie A. Con 17 gol e 4 assist nessun nerazzurro ha fatto meglio dell'argentino, che è anche il giocatore che ha collezionato più marcature multiple di tutta la Serie A: tre doppiette e una tripletta (Edin Dzeko è secondo a quota 3).