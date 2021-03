Inter, Lautaro a un gol dal primato personale. CdS: “Ma deve ancora completarsi”

Vista la striscia aperta di 3 gol nelle ultime tre partite, il Torino potrebbe essere l'avversario giusto per Lautaro per tornare al gol

Vista la striscia aperta di 3 gol nelle ultime tre partite, il Torino potrebbe essere l'avversario giusto per Lautaro Martinez per tornare al gol che gli manca da 4 partite, ovvero dalla doppietta nel derby contro il Milan. Scrive il Corriere dello Sport:

"Tornando a Lautaro, lui, al suo record è già vicinissimo. Gli basta una sola rete, infatti, per pareggiare le 14 dello scorso anno. Sono cifre importanti, ma non ancora straordinarie: nel senso che non sono da bomber assoluto (...). Forse, si tratta solo di maturare, di completarsi. Del resto, Lautaro ha soltanto 23 anni e, quindi, ancora una lunga carriera davanti. Ora è a secco da 4 partite, ovvero dalla doppietta nel derby. Il Torino, quindi, alla luce della “tradizione” sembra davvero l’avversario giusto per tornare ad esultare".