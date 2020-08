Mirror – Inter, su Lautaro il City e pure lo United. “Ma per entrare in corsa…”

Non si parla di Lautaro Martinez solo in Spagna ma anche in Inghilterra. Dicono che Guardiola stia cercando il sostituto di Aguero e avrebbe per questo messo gli occhi sul giocatore argentino dell’Inter. In particolare il Mirror sottolinea però che il club inglese dovrà correre e lottare contro una folta concorrenza per avere l’attaccante. Perché è confermato anche l’interesse dello United nei confronti del giocatore, per esempio.

Il quotidiano inglese scrive: “Il suo futuro questa estate potrebbe dipendere da ciò che accadrà con Conte che è sorprendentemente in dubbio e potrebbe essere sostituito da Allegri. Lautaro è cresciuto tanto negli ultimi mesi e ha grande feeling con Lukaku. Il giocatore ritiene che il tecnico lo abbia aiutato tanto a crescere. Ci sarà da trattare per strapparlo all’Inter che non lo ha assolutamente messo alla porta e quindi qualsiasi offerta dovrebbe almeno iniziare dai cento mln per entrare in corsa. Le prossime settimane saranno cruciali per un giocatore che ha suscitato fin da giovane l’interesse di club come Real e Atletico Madrid”.

(Fonte: Mirror.co.uk)