Lautaro, il Mondiale è tuo: “Lo sognavo fin da bambino. Non capiamo cosa abbiamo fatto”

«Il Qatar è lontanissimo, ma sembrava di giocare a casa», urla Lautaro Martinez. «Non riusciamo ancora a realizzare quello che abbiamo fatto. Mi viene in mente la mia famiglia, e tutto il popolo argentino, che ci aspetterà per festeggiare. È il mio sogno da quando ho cominciato a giocare». Lautaro non ha segnato ma è stato schierato sempre, tranne la semifinale con la Croazia. S’è mangiato tante occasioni, troppe forse, ma ha sempre dato la scossa, scattando come un tarantolato verso il gol. Meno tattico di Alvarez, più attaccante. Questo Mondiale è suo fin dal primo giorno.