L'attaccante argentino è stato uno dei grandi protagonisti delle sfide in Serie A tra nerazzurri e brianzoli

Quando vede il Monza, Lautaro Martínez mette in mostra tutto il suo potenziale.

Il capitano nerazzurroha realizzato ben cinque reti in quattro sfide contro il Monza in Serie A, tra cui una doppietta in ciascuna delle sue due ultime gare contro questa avversaria.