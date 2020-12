Lautaro, vedi Napoli e poi segni: solo una volta a secco contro i partenopei. L’Inter…

Lautaro Martinez ha voglia di tornare a segnare: l’attaccante argentino, a secco in campionato dal 4-2 sul Torino del 22 novembre, punta a riscattarsi già questa sera contro il Napoli, uno dei suoi bersagli preferiti. Così scrive Tuttosport:

“Vedi il Napoli e poi segni. La squadra campana è uno dei bersagli preferiti di Lautaro Martinez che non ha mai lasciato nulla di intentato contro i partenopei: solo in una partita di campionato, da quando gioca in Italia, non ha colpito. Alla luce di questa striscia favorevole, per l’attaccante argentino la formazione di Rino Gattuso sembra l’avversario ideale per ritrovare la rete che manca da tre giornate in campionato“.

PRECEDENTI – “Lautaro ha rifilato 3 gol in quattro incontri di campionato al Napoli. Il primo è stato quello dall’impatto più significativo perché ha deciso in pieno recupero la sfida di Santo Stefano del 2018, ancora bloccata sullo 0-0 dopo 93 minuti. […] Quella del ritorno sarà l’unica sfida con i campani senza gol per Lautaro in Serie A (è rimasto a secco anche nelle due gare della semifinale di Coppa Italia della scorsa stagione). Ed è anche l’unica sconfitta in campionato dell’Inter contro gli azzurri (un pesantissimo 4-1). Il numero 10 torna alla carica nello scorso campionato: firma sia il 3-1 in trasferta che il 2-0 in casa, mettendo al sicuro i punteggi aperti da una doppietta di Lukaku all’andata e da una rete di D’Ambrosio al ritorno“.