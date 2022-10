GdS: “Lautaro e i pochi gol fin qui realizzati: perché non bisogna allarmarsi”

Sarà ancora Lautaro Martinez a guidare l’attacco dell’Inter a Firenze. Accanto al Toro pronto Dzeko, visto che Lukaku è ancora indisponibile. Ecco il focus della Gazzetta dello Sport sui numeri dell’argentino in questo avvio di stagione. “Finora Lautaro sta segnando a un ritmo inferiore rispetto a ogni suo campionato interista - escluso quello di debutto -, ma come detto non c'è bisogno di allarmarsi, anche perché finora si è sempre migliorato di anno in anno. Questo dato della media di una rete ogni 208 minuti (quattro in totale) è infatti annacquato dall'astinenza appena conclusa e lo stesso Inzaghi - parlando a livello di squadra - non si preoccupa finché le occasioni concrete ci sono. Se si stringe lo zoom sul Toro, poi, i tentativi certo non mancano. Nessuno in tutta la Serie A ci prova quanto lui: tiri dalla distanza, occasioni da area piccola, colpi di testa.