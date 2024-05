Il capitano dell'Inter non sarà il fuori quota della Seleccion per l'Olimpiade. Scelto Alvarez per l'attacco dell'Argentina

Il capitano dell'Inter Lautaro Martinez, impegnato nella trattativa per il rinnovo del contratto col club nerazzurro, non parteciperà alle Olimpiadi. Sfumata l'ipotesi che lo avrebbe visto giocare tutta l'estate.

"Lautaro sarà impegnato con l’Argentina in Coppa America dal 20 giugno al 14 luglio, ma poi potrà fare le vacanze prima dell’inizio del campionato. Non farà infatti l’Olimpiade, avendo il c.t. Mascherano già convocato come fuori quota per l’attacco Alvarez (Manchester City)", scrive La Gazzetta dello Sport.