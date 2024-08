"Lautaro infatti è ancora in ritardo, l’affaticamento da sovraccarico che lo aveva fermato alla vigilia della gara coi salentini non è ancora smaltito e il tempo stringe. Ieri il Toro ha lavorato a parte e farà lo stesso anche oggi, aumentando leggermente i carichi. Il rientro in gruppo potrebbe materializzarsi tra domani e giovedì, quando l’Atalanta sarà ormai dietro l’angolo. E con la sosta all’orizzonte, forzare i tempi sarebbe un rischio che nessuno in casa nerazzurra vuole correre: giocatore, staff medico e tecnico valuteranno insieme che cosa fare in base anche alle sensazioni dell’argentino, ma la sua presenza venerdì resta in dubbio".