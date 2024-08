Sulla Juventus

Quella della Juventus è una di quelle maglie pesanti da indossare per chiunque e tutti i calciatori che ne fanno parte sono sempre chiamati a dimostrare di essere speciali. In questo club si gioca soltanto per vincere e ciascuno sente il dovere di mantenere gli standard molto alti, in ogni occasione. Naturalmente, non tutti sono in grado di reggere una responsabilità del genere e sarà interessante vedere chi tra i nuovi riuscirà a farlo, tra cui Yildiz che possiede grandissime qualità. Questa squadra ha nel proprio DNA il voler vincere sempre e anche quest'anno non farà eccezioni. Per cui, sì, è la favorita per contendere lo Scudetto all'Inter.