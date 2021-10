Lautaro, numeri che non mentono: per Inzaghi è l’uomo giusto per lo scudetto

Il rendimento dell'attaccante argentino non cambia fra Inter e Nazionale: un gol ogni due partite per il Toro

Con l'Inter o con l'Argentina, il risultato non cambia: Lautaro Martinez si sta dimostrando letale ogni volta che scende in campo. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Con la Seleccion ha numeri che fanno spavento: 16 reti in 32 presenze, un gol ogni due partite. Ma è un cammino che non sorprende, con l’Inter la tendenza è più o meno la stessa. Basta contare i minuti effettivi in campo, semplice: dal 2018 a oggi in maglia nerazzurra ha giocato complessivamente 9.203 minuti. Al netto delle tante sostituzioni, è come fossero 102 partite intere, da 90’. Ecco, le reti con l’Inter sono 54: rieccoci, siamo a un gol ogni due partite piene".