Inter, Lautaro ora leader assoluto: “Per la prima volta sarà il vero riferimento in attacco”

L'Inter è pronta a rinnovare il contratto di Lautaro Martinez e a investire pesantemente sul centravanti argentino

"Lautaro inizia la stagione con un altro status, dentro e fuori dal campo. Il fuori è, appunto, merito del nuovo accordo che è in sintonia con le prestazioni delle ultime stagioni e rispetta anche equilibri di spogliatoio che, in caso come questi, sono sempre delicati. Ma il nuovo status di Lautaro è anche dentro il campo. Per la prima volta da quando veste il nerazzurro, il Toro è il riferimento numero uno dell’attacco: non lo è stato con Icardi, non lo era neppure con Lukaku".