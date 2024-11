La Juve è alla ricerca di un difensore per sostituire Bremer, l'Inter cerca opportunità per rinforzare e ringiovanire il reparto arretrato

La Juve è alla ricerca di un difensore per sostituire Bremer, l'Inter cerca opportunità per rinforzare e ringiovanire il reparto arretrato. Nel mirino di entrambe c'è il difensore del Bayer Tah, in scadenza di contratto a fine stagione. Ma non solo lui nel mirino di entrambe.