Lautaro, TS: “Dopo aver fatto da ombra a Icardi e Lukaku, ora è diventato…”

Con 11 reti segnate finora, Lautaro Martinez è il miglior goleador dell'Inter, assieme ad Edin Dzeko. "Per la prima volta da quando è in Italia, il “Toro” non è più il partner o il comprimario del reparto offensivo nerazzurro. Dopo aver fatto da ombra a Icardi e da spalla a Lukaku , adesso è lui la stella cometa dell’Inter. E’ vero, c’è Dzeko, ma è innegabile che il volto della squadra campione d’Italia sia lui, fresco di rinnovo fino al 2026 con un ingaggio da 6 milioni che lo proietta nei big della rosa. Lautaro, per altro, è arrivato a quota 60 gol totali con l’Inter, superando un’icona come Ronaldo (fermatosi a 59) e mettendo nel mirino proprio Lukaku (64) e Ibrahimovic (66)", spiega l'edizione odierna di Tuttosport.