CorSera – Inter, l’obiettivo è blindare Lautaro: al via l’operazione rinnovo, i dettagli

L’Inter e Antonio Conte ritrovano il Lautaro Martinez che ha incantato nella prima parte di stagione. La doppietta del ‘Toro’ contro lo Shakhtar Donetsk ha confermato la crescita del calciatore argentino, che non era ancora riuscito a segnare in Europa League. Due gol importanti per il morale dell’ex Racing de Avellaneda, che si prepara nel migliore dei modi dal punto di vista fisico e mentale per la finale contro il Siviglia di venerdì sera a Colonia.

I rumors di mercato e le parole dei dirigenti del Barcellona, a partire dal presidente Bartomeu, confermano il corteggiamento del club catalano, che però al momento non hanno abbastanza liquidità per presentare un’offerta che possa far vacillare l’Inter. E il club nerazzurro – come riferisce Il Corriere della Sera – vuole approfittarne rinnovando il contratto di Lautaro: “L’Inter sta adottando le contromisure per non lasciarlo più partire, con una proposta di un rinnovo fino al 2025 da 6 milioni netti a stagione, equiparando così il suo ingaggio a quello di giocatori come Lukaku, Sanchez e Eriksen“.