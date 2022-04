Inter, orgoglio Lautaro. GdS: “Vuole mostrarsi degno del contratto da top”

Lautaro Martinez, assente contro il Verona, torna titolare con lo Spezia: l'Inter e Inzaghi si aspettano i gol

La lotta per lo scudetto sta per entrare nel rush finale e decisivo e l'Inter, virtualmente prima, ha bisogno di tutti gli effettivi per confermarsi campione. La Gazzetta dello Sport spiega così l'importanza di Lautaro Martinez.

"Contro il Verona, cioè nella partita che ha riacceso l’Inter, è piaciuta la nuova coppa Correa-Dzeko. Per due ragioni. Prima: gli arretramenti dell’ex laziale al fianco di Calha hanno irrobustito la rifinitura. Seconda: Dzeko è stato costretto ad avvicinarsi alla porta e a riempire l’area. L’Inter ne aveva bisogno. Ma ci sono buone ragioni per sospettare che possa essere Lautaro Martinez, l’escluso, a segnare gol importanti nello sprint finale. Per ragioni d’orgoglio. Vuole riprendersi la ribalta e mostrarsi degno del contratto da top che l’Inter gli ha concesso fino al 2026", spiega il quotidiano che poi aggiunge: "Quanto la posta cresce, spesso il Toro sbanca. Il clima da resa dei conti per lo scudetto fa per lui", ricordando i gol in Supercoppa e a Liverpool.