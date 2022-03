Lautaro: “Cerco di dare il massimo perché l’Inter deve vincere, orgoglioso di questi tifosi”

Le parole del giocatore nerazzurro a Inter TV

I nerazzurri ritrovano i gol e i tre punti. Ecco le parole di Lautaro Martinez, autore di una tripletta stasera: "L'importante è tornare a vincere e a giocare da squadra come abbiamo fatto oggi. Per me era importante tornare al gol e l'ho fatto grazie all'aiuto dei compagni, che ringrazio tanto insieme al mister e allo staff. 50 gol? Sicuramente per chi guarda i numeri è importante. Io cerco di dare il massimo perché l'Inter deve vincere. I numeri vanno in secondo piano. Orgoglioso di indossare questa maglia e orgoglioso di questi tifosi che in questo momento mi sono stati vicino. Ora dobbiamo continuare ad andare avanti in campionato, in coppa Italia, in Champions League. Rabbia in questi gol? Tanta voglia, l'attaccante vive di gol. La squadra soffre quando l'attaccante non fa gol. E' il nostro lavoro: essere prima difensori e poi segnare. Oggi si è aperta la porta, dopo la traversa mi son detto ‘ancora una volta non è giornata’ ma grazie ai miei compagni sono tornato a fare gol, Edin ne ha fatti due e siamo davvero molto contenti”.