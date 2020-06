CdS – Lautaro inquieta Conte e l’Inter: c’è un ‘paletto inderogabile’. Per il Barça serve…

Lautaro Martinez inquieta Conte. Il ‘Toro‘ è distratto e in cerca di sé: quella contro il Napoli è sembrata la brutta copia dell’attaccante argentino, che ora spaventa l’Inter. Per il Corriere dello Sport, il pressing del Barcellona non può che pesare sul rendimento dell’argentino, ma ritrovare Lautaro è un ‘paletto inderogabile’ per i nerazzurri per restare competitivi in questo finale di stagione.

“Un’involuzione che mette in difficoltà Conte e la società“. Secondo il quotidiano, Lautaro è stato l’uomo in meno a Napoli. E con questo rendimento negativo (19 partite in stagione senza segnare) la cessione diventa più difficile in termini economici con il prezzo che potrebbe abbassarsi.

In vista di un finale di stagione ricco di impegni, un Lautaro a mezzo servizio non basta e quello visto al San Paolo non lascia buone sensazioni. Ora le partite di digiuno di fila sono sei: un calo inspiegabile dopo l’ottimo avvio, che non può essere giustificato dalle voci di mercato. “Per andare al Barcellona serve una maturazione a tutto tondo” conclude il quotidiano.