Gentile (Sky): “Sbalordito se Lautaro arrivasse ai livelli di Eto’o. Però le caratteristiche…”

Riccardo Gentile, giornalista di Skysport, ha parlato di Inter e di un particolare confronto, quella con la formazione di Mourinho che ha vinto tutto. Il telecronista ha sottolineato: «Sarei sbalordito se Lautaro Martinez arrivasse ai livelli di Eto’o che ha segnato in due o tre finali di Champions League. Se dovesse arrivare a fare il 60-70% di quanto fatto dal camerunense sarebbe importante. Poi su caratteristiche fisiche e tecniche non le discuto ed è anche cresciuto molto, è uno che sa stare in campo. L’Inter di Conte, credo col tempo, debba acquisire esperienza, malizia in più ma questo non esclude che già quest’anno possa raccogliere».

(Fonte: SS24)